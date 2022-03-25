俄羅斯入侵烏克蘭將近滿月，美國總統拜登前往比利時布魯塞爾與歐洲領導人就烏克蘭議題討論，其後將轉至波蘭訪問，但是並沒有訪問基輔的計畫。前民進黨立委沈富雄認為，美國是唯一不想停戰的國家，想乾脆把俄羅斯拖到爬不起來。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中表示，俄羅斯和烏克蘭兩個當事人，大概都想要停戰，都累了，雙方也都得不償失。

沈富雄認為，美國是唯一不想停戰的國家，因為俄烏之戰，美國的傷害不大。但是戰爭拖長了，已經打到這個時候，美國想乾脆把俄羅斯拖到爬不起來。現在拜登選擇這時去比利時布魯塞爾，然後進到波蘭。這是經過盤算的，因他是在贏面，而不是輸的一面，如果是在輸的一面，拜登應該不敢去。

至於這場戰役，美國參戰了嗎？沈富雄指出，普丁講參與制裁的國家，都算參戰，台灣也是。而美國不出兵去烏克蘭、不給戰鬥機，感覺好像蠻節制的，是選擇性參與，其實這是美國自我麻醉，自稱沒有參戰。

沈富雄認為，美國是百分之百參戰，跟澤倫斯基的關係很曖昧，澤倫斯基要看美國的臉色，想停戰，好像美國沒點頭，也停不得，但不要澤倫斯基停戰，要他撐住，但武器裝備又不能全給，這很麻煩。而為了這些領導者一時的義氣或是為了面子，甚或為了多贏幾個地方，然後在談判桌上才有籌碼，多可憐、多沒有道理。