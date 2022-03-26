連鎖咖啡品牌星巴克慶祝來台24周年，近期陸續推出各項活動，最受歡迎的「買一送一」當然沒有缺席，身分證字號同時有「2、4」，即可享優惠。網友好奇，為什麼是「2、4」？雖然與24周年有關，但也有人分析，這組數字暗藏玄機。

星巴克將在本月29日、30日，舉辦「星巴克生日快樂好友分享」活動，活動內容為身分證字號同時有「2、4」，即可買一送一，每人每次最多買二送二、飲料限一次領取；不包括罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

「24周年所以選2、4，不是很正常嗎」，乍看似乎合情合理，不過有網友分析，台灣身分證的第一個數字，男生是1、女生是2，換句話說，星巴克的策略已鎖定至少一半人，且不乏消費能力高的女性上班族。

網友認為，星巴克在未來幾年，每年都可以推出類似活動，「因為25周年至29周年，2還可以用5次」。

曾有網友好奇，星巴克喜歡推買一送一，為何不乾脆推半價，其他網友回覆，星巴克單價偏高是品牌特色，你賣一杯150買一送一，跟賣一杯75變成平價咖啡，給消費者的感受自然不同。