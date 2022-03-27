《前進戰略高地》

俄羅斯入侵烏克蘭已滿1個月，俄軍的軍事行動陷入停滯，烏克蘭部隊則在基輔外圍展開反攻。如今雙方已進行了五輪談判，但仍未能達成共識。前立委蔡正元認為，俄烏的政治談判僵局還有得拖，但是戰爭應該會慢慢熄火。

蔡正元在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，若打持久戰，烏克蘭會好過嗎？美國給烏克蘭武器，卻沒有運糧食過去。更搞笑的，基輔現在的天然氣還是俄國在供應，烏克蘭每個月還在繳費。兩國打這麼久了，俄羅斯為什麼沒有對烏克蘭斷氣、斷電、斷網？比如俄羅斯並沒封鎖烏克蘭的通訊網，其實通訊網是很容易封鎖的；因為一開始俄國就是要跟烏克蘭好好談，烏克蘭不談，它就進兩步，再不談，它就進三步，看到烏克蘭有意要談的時候，俄國就再慢慢推進。因為這場戰爭並不是殘酷的殲滅戰，也不是要推翻烏克蘭的政權。

蔡正元接著指出，如果普丁一開始是要推翻烏克蘭總統澤倫斯基的政權，那麼第一天澤倫斯基可能就掛了。而普丁留著基輔，是想總有一天會談判，澤倫斯基其實也知道，當然想要一個「高價碼」，而要調高價碼就得拜託世界上幾個巨人級的人出來幫忙喬；而俄羅斯也知道，去軍事化、去納粹化， 澤倫斯基應該都會答應，但若是要領土，澤倫斯基是不可能答應的。因此，俄、烏的政治談判僵局還有得拖，但是戰爭應該會慢慢熄火。