大陸女星王艷因在《還珠格格》中，飾演知書達禮又機智靈動的「晴格格」爆紅，不過她在事業當紅時，嫁給身家百億的富商王志才，之後就淡出演藝圈，近年來逐漸復出螢光幕，凍齡美貌依舊讓人驚豔，但也不時被指發福老了，近日，她替雜誌拍攝大片，48歲狀態讓人都看傻。

王艷近日替《Trendmo趨勢》拍攝寫真，換上緊身旗袍、貼身魚尾裙等服裝的她，身材凹凸有致，肌膚白皙緊緻無瑕疵，根本不像48歲，還是1個孩子的媽，讓網友都驚豔不已。

王艷時尚大片驚豔網友。(圖／取自Trendmo趨勢微博)

王艷48歲保養得宜。(圖／取自Trendmo趨勢微博)

「艷姐旗袍太絕了！！！我愛美女」、「太有氣質了吧，姐姐真的美的像一幅畫啊」、「真的看呆了」、「這是真實存在的顏值嗎」。王艷外型溫柔婉約、氣質優雅出眾，讓她成為瓊瑤御用女星，除了在《還珠格格》中有亮眼表現，在《情深深雨濛濛》、《青河絕戀》（又名《新一翦梅》）等劇也都有出演。

王艷過去被酸發福老了。(圖／取自微博)

近期王艷在吳謹言﹑許凱主演的古裝劇《尚食》中，飾演霸氣霸氣女官，她把色的老謀深算完美呈現，和過去溫柔善良形象有差別，精湛演技獲得讚賞，不過仍有部分酸民認為她氣質變平庸，還有些發福顯老，但絕大部分網友仍認為她48歲依舊保養得宜，多了一份成熟美。