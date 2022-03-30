《頭條開講》

根據俄羅斯塔斯社報導，俄烏邊境的別爾哥羅德州市郊，有一座臨時軍營遭一枚從烏克蘭發射的砲彈擊中，有4人受傷。前民進黨立委郭正亮表示，這事件是在俄烏談判的隔天發生，實在讓人沒辦法想像，也很詭異，只能理解為烏克蘭有一些鷹派想要戰到底。

郭正亮今（30日）在中天新聞《頭條開講》節目中表示，2014年克里米亞被俄羅斯併吞時，美軍就派人來訓練烏克蘭軍隊，當然包含使用通訊情報，也就是為何這次烏克蘭使用美國通訊情報裝備會這麼順手；美軍如果還混在烏克蘭軍隊裡面，也不要意外，因為馬立波一役中，就傳出有看到美國人。

針對俄國邊境軍營疑遭烏克蘭砲擊，郭正亮表示，讓他覺得比較意外的是，烏克蘭竟然決定反攻到俄羅斯境內，被攻擊處距離烏克蘭有12公里，且是屬於俄羅斯的州，這件事情蠻詭異的，他也嚇了一跳，「烏克蘭到底想要做什麼？砲彈打到俄羅斯境內，是準備打莫斯科嗎？」

郭正亮接著指出，這件事不可思議，而且是在俄烏談判隔天發生，實在讓人沒辦法想像，只能理解為烏克蘭有一些鷹派想要戰到底；郭另舉例表示，俄羅斯富豪阿布拉莫維奇本來要當雙方的密使，如果他真的中毒，一定是鷹派所為，雖不知道鷹派是來自烏克蘭、俄羅斯還是美國，但一定是不希望俄烏和談成功的人所為。