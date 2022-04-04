資深藝人曹西平2020年和乾兒子一起在西門町投資耳飾店，曹西平時也積極發文宣傳，不過曹西平今（4日）凌晨卻發文怒指，店裡遭小偷，且短短3天內就被光顧2次，氣得曹西平公布監視器畫面，並拍影片怒喊：「偷東西是不對的行為，西門町到處都是攝影機，你跑不掉的，偷就是不對，太離譜了」。

曹西平今凌晨在臉書公布監視器畫面，只見一名穿藍色外套綁馬尾的男子，經過耳飾店時先左右觀察，然後再伸手進陽台拿東西，曹西平氣得直呼：「四月一日偷一次、凌晨四點，四月三日偷第二次、下午兩點多，為什麼？為什麼？這是為什麼？全程都有攝影機，整條馬路都有攝影機，為什麼可以幹這種事情？」曹西平怒指對方無法無天，並嗆對方夠大膽。

曹西平雖然沒有透露被偷的物品和損失金額，不過他仍暴氣說：「連續假期四天，他來偷兩天，這會不會太離譜了」，曹西平也向對方喊話，偷東西是不對的行為「不要隨便拿人家的東西，西門町到處都是攝影機、無孔不入，你跑不掉的」，最後，曹西平也有感而發感嘆：「（偷）什麼東西都不重要，人的品格很重要」。

63歲曹西平個性直率不做作、談話風格敢說敢言，而曹西平的嗆辣個性也是他的金字招牌，曹西平還以一句「醜八怪」口頭禪，讓他再攀演藝事業高峰，而現在曹西平也積極經營臉書，讓他擄獲各世代粉絲的心。