JKF女郎長瀨昆妮擁有精緻五官與火辣身材，曾教日文被封最性感「日文女神」，目前她則擔任帶貨網紅連千毅的直播助手。長瀨昆妮不吝在IG分享各式低胸美照，經常讓網友看到噴鼻血；昨(3)日她PO出自己看恐怖片「嚇到發抖」的動態，但實際「抖動UU」的美景卻引網友歪樓。

長瀨昆妮昨(3)日在IG分享影片，短短幾秒動態畫面由身旁友人側拍，只見她身穿深淺橫條紋長袖上衣，坐在電影院裡的黑色皮質高級座椅上，衣著雖不暴露但也難藏好身材，絕美澎湃的胸前UU美景在不停抖動；她寫道：「看恐怖片，看到發抖，這電影太可怕了!!」並附上驚悚表情貼。

這「抖動UU」的畫面雖好看，但抖動的方式略顯刻意，也不似一般理解的因為「害怕」而顫抖；網友笑回：「這個抖動比較可怕」、「還以為你在乾污污的事情」、「真的很抖(笑)」、「女神」、「在按摩吧(笑)」、「有那麼恐怖嗎」、「抖得好凶」、「在看《咒》吼～」、「妮抖的我頭都暈了」、「比較像在啪」、「差點歪樓」、「4DX嗎(笑)」、「是按摩椅吧(大笑)」、「好Q喔」，1天有5,600多讚。

長瀨昆妮曾身兼翻譯、家教與性感女模，因為在臉書社團發文徵求家教學生，被封為「超兇日文教師」；擔任連千毅的助理主播後工作滿檔，她還因此開啟搭高鐵的「趕場人生」，日前她同樣穿深V搭高鐵引起熱議，不過長瀨昆妮前陣子身體亮起紅燈，好一段時間請假沒去直播，一度引發粉絲擔心，好在她康復回歸，繼續在直播空間與大家見面，近日分享的熱褲烹飪、胸部藏貓等美圖，都引起不少網友熱議搶看。