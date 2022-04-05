日本男神山下智久2020年離開傑尼斯事務所，退出後的首部戲劇作品《正直不動產》將於今(5)日開播；但他昨(4)日出席精品活動時，卻被直擊整個人瘦到雙頰凹陷，讓影迷都相當擔心是不是減重過頭了，擔憂得紛呼：「天啊，山P沒事吧？太瘦了，好可怕」、「不要太勉強自己」。

山下智久昨(4)日出席品牌精品活動，只見他身穿俐落黑色西裝，當天配戴的手錶精緻凸顯出來；不過粉絲注意的點都在他憔悴的凹陷雙頰，已經瘦到不論從哪個角度看過去，都可以見到臉頰有明顯凹陷的感覺，留言區網友看了不捨感到擔憂，紛說：「臉頰都瘦成這樣了，真的沒問題嗎？希望不要太勉強了」、「是因為國外作品的關係又開始減重嗎？不要太勉強自己才好」、「天啊，山P沒事吧？太瘦了，好可怕」。

山下智久透露：「現在的狀態有點停滯，有時前進有時後退」。（圖／取自YouTube）

山下智久透露：「現在的狀態有點停滯，有時前進有時後退」。（圖／取自YouTube）

36歲的山下智久在活動上透露心情：「現在的狀態有點停滯，有時前進有時後退，這些都是挑戰，是我唯一能做的」。山下智久向來對演藝事業相當積極，在他2020年11月宣布離開待了24年的傑尼斯事務所後，除同年接拍美劇《THE HEAD》外，還開設了IG和微博帳號，都吸引到上百萬粉絲追蹤。山下智久勤練英文，也讓人相當看好他更寬廣的發展；不過之前爆出和17歲模特兒開房間，形象稍微受到衝擊。之前58歲資深男星木下鳳華涉及性侵醜聞，連帶合作新戲的山下智久戲份也遭刪減，或許也多少影響了近日身新狀態。

（影片來源取自《oricon》若有移除請見諒）

此外，根據日媒《女性SEVEN》報導，山下智久原本積極到海外發展演藝事業，2019年仍屬傑尼斯事務所時，就已經和威爾史密斯公司締結契約，並拿下珠寶品牌的代言工作；不料，他最近卻頻傳取消工作的消息，例如取消雜誌拍攝和長篇專訪等，理由是「家人反對」。

山下智久出道以來累積廣大人脈，離開傑尼斯後不少人為他奔走，也不乏有贊助商、投資案找上門；山下智久雖態度謙虛一一傾聽，但是沒有一個案子具體成行，令支持他的友人感到失望。山下智久身邊的家人是親媽和妹妹，獨立後開設兩家公司，並出任代表，媽媽擔任監查人，然而爆料者指出，媽媽對外人提案常抱持疑神疑鬼的態度，也將心存善意的人排除出去。