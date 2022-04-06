羅智強宣布角逐桃園市長 趙少康：每個黨員有參選權利

羅智強選桃園市長藍地方恐分裂 趙少康獻1策：急什麼

台北市議員羅智強宣布參選桃園市長一波三折，北市議員徐巧芯曾爆料，國民黨主席朱立倫撂話要與他「魚死網破」、「民調再強都不提名你，就是不要你」，外界猜測未來若是羅出線，黨內也無法團結。對此，黨內「戰鬥藍」老大、中廣董事長趙少康今受訪指出，建議等民進黨人選出來再決定，有時候一物剋一物，國民黨無須過急、自己打成一團。

趙少康今陪同前主播柳采葳登記參選北市議員，對於羅智強出線恐讓黨內無法團結，他表示時間其實還早、才4月初，他建議等民進黨人選出來，國民黨再決定候選人，畢竟民進黨中央執政、桃園都執政，國民黨急什麼呢？

趙少康指出，就看民進黨是提在地前立委鄭寶清、立委鄭運鵬，還是空降的衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍，看看對手是誰比較好決定你，「有時候一物剋一物」，民進黨都還沒決定，國民黨急什麼呢，自己打成一團，他覺得桃園一點都不急。

趙少康說，國民黨有自己的機制，被提名人一定要人和，因為選舉是廣結善緣，要化阻力為助力，反對的人都要協調，所以阻力要化解。