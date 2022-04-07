111年全國身心障礙國民運動會與全國中等學校運動會，9日及16日分別在台中市和花蓮縣舉辦，縣長楊文科7日授旗給新竹縣代表隊選手，並頒發選手加菜金，期許參賽選手都能展現自我，全力以赴再創佳績，為新竹縣帶回榮耀。

楊文科表示，2020年全國身障運動會，新竹縣共獲5金、6銀、4銅共計15面獎牌，為歷年最佳，頒發績優選手及教練獎勵金39萬元，去年全中運更獲14金、13銀、22銅共49面獎牌，也是歷年最佳，頒發績優選手及教練獎勵金277萬多元，看到選手們志氣高昂參加這兩項全國賽事，相信能再為新竹縣奪得佳績。

楊文科希望選手們在比賽時注意安全，全力以赴拚出好成績外，指縣府為了這次賽事，特別調整選手獎金和旅費、住宿費等，就是希望大家吃好、住好，同時也要勤洗手和量體溫，注意防疫規定。

教育局長楊郡慈指出，為推動運動風氣及競技體育成長，縣府已投入628萬元經費，提供代表隊各項後援與資源，同時結合各校優質系統化訓練，盼能提升代表隊選手們的表現。

今年全國身障運9日至12日在台中市舉行，新竹縣代表隊有88選手，將角逐田徑、游泳、保齡球、特奧滾球、射擊等項目的獎牌。

全中運16日到21日在花蓮縣舉行，新竹縣代表隊從30所學校選出339位優秀選手，連同隊職員共469人，參與田徑、羽球、自由車、角力、柔道、射箭、射擊、拳擊、桌球、軟式網球、游泳、跆拳道、滑輪溜冰、網球、擊劍及體操等16項競技項目。