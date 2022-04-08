位在關島海域的熱帶性低氣壓，今天上午增強為今年第一個颱風「馬勒卡」，由日本氣象廳發布。根據最新路徑預測，颱風將在台灣東部外海大迴轉，直接侵襲機率相當低；不排除有間接影響。

中央氣象局指出，「馬勒卡」今晨2點的位置在關島南南東方海面，中心距離鵝鑾鼻東南東方約3400公里，持續向西緩慢移動，有機會發展為中度颱風，預估最接近台灣的時間點，落在下周三至五，短期內對台無影響。