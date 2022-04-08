今年首颱「馬勒卡」生成 最新路徑曝！神級大迴轉 09:452022/04/08 中時 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬勒卡颱風今生成，預估將在台灣東邊大迴轉，侵襲機率低。（翻攝日本氣象廳） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位在關島海域的熱帶性低氣壓，今天上午增強為今年第一個颱風「馬勒卡」，由日本氣象廳發布。根據最新路徑預測，颱風將在台灣東部外海大迴轉，直接侵襲機率相當低；不排除有間接影響。 中央氣象局指出，「馬勒卡」今晨2點的位置在關島南南東方海面，中心距離鵝鑾鼻東南東方約3400公里，持續向西緩慢移動，有機會發展為中度颱風，預估最接近台灣的時間點，落在下周三至五，短期內對台無影響。 上看中颱！今年首颱馬勒卡最快今晚生成 3颱共舞趨勢曝 10縣市大雨！雙颱恐生成 侵台機率曝 #馬勒卡 #路徑 #颱風 #首颱 #氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海納百川》自欺欺人的淨零路徑（王麗莎） 18:052022/04/02 海納百川 首颱馬勒卡今形成 髮夾彎路徑 對台影響機率曝 07:232022/04/07 生活 今晚雨區擴大 颱風最快這天生成 模擬圖曝光 08:022022/04/06 生活 周三晚冷空氣增強 周末再飆高溫 4月颱可能路徑曝光 21:522022/04/05 生活 下波冷空氣這天到！4月颱恐生成 預估路徑出爐 08:202022/04/05 生活 開工日天氣出爐 今年首颱恐這時生成 對台影響曝光 20:552022/04/04 生活 清晨掉到11度！一張圖看本周天氣 這天起恐有颱風生成 21:442022/04/03 生活 時論廣場》蔡政府裝睡，貧瘠路徑幻想淨零？（陳長文） 19:172022/04/03 時論廣場 國戰會論壇》和平中立保台 抓住2022的機會（古明章） 00:002022/04/06 海納百川 07：36南台灣地牛翻身 規模5.6地震！屏東震度4級 07:452022/04/08 生活 IPCC首席作者之一 ：建築在未來淨零路徑中扮演重要角色 22:562022/04/07 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。