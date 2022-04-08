《綜藝玩很大》日前到日月潭遊覽欣賞台灣美景。（三立提供）

《玩很大》特地幫坤達慶生。（三立提供）

中視、三立外景實境節目《綜藝玩很大》，日前前往南投拍攝，製作單位特別包下一整艘遊艇，載著主持人吳宗憲、林柏昇，以及所有成員－坤達、威廉、紀卜心、郭靜、柯有倫、何美和雷艾美，一同深度旅遊日月潭，體驗台灣之美。

本周播出內容不但品嘗在地美味的紅茶茶葉蛋，更挑戰在湖面上划SUP競速畫畫，也就是邊划槳邊畫畫，是從未有的新體驗，而美術天份超級差的威廉，畫出了眾人看不懂的抽象派畫作，被冠上「抽象派威廉大師」，竟然做話內容被紀卜心一一破解，卻也意外激發出威廉和紀卜心的神默契，讓第一季落敗的黑隊，打了一劑強心針。

錄影當天剛好遇上坤達40歲生日，製作單位準備了由威廉在上一季畫的「坤達放手」人像訂製蛋糕，讓坤達好氣又好笑，威廉更大聲驚呼：「是我畫的！我好感動我的畫被認可了！」加上主持人與其他成員們親手寫的卡片，讓坤達感受到滿滿的愛與祝福，更許下每一年都能和玩很大一起過生日的生日願望，場面相當溫馨！

《綜藝玩很大》開播以來穩坐同時段收視冠軍，在YouTube頻道更是突破10億人次觀看，是現在唯一台綜訂閱數最高的電視節目。