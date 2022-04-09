男友太雄偉，她「吃」不下啦！有名正妹在網上發文，她先表明自己還是「處女」，由於男友常穿寬鬆內褲，曾讓她懷疑男友只是「小香腸」，豈料，有次要幫男友嘗試「用嘴巴」服務時，竟然發現男友的「GG」太粗，寬達4.5公分，讓她哀喊「根本越級打怪」，感覺會很痛。

一名正妹在「Dcard」論壇匿名發文，她先稱自己還是「處女」，所以還沒看過男友的「GG」，她形容男友長的高高瘦瘦，又愛穿寬鬆的內褲，讓她懷疑男友的「那一根」可能只是普通的「小香腸」。

有名正妹表示自己還是處女，某日要幫男友用嘴巴服務時，竟發現男友「那一根」太寬，讓她哀嚎根本越級打怪。（翻攝自Dcard）

某日，正妹開始嘗試幫男友「用嘴巴」，她聲稱這也是第一次看到男友的「GG」，不脫還好，一脫讓她驚為天人，她形容男友的「GG」還沒進入狀態時，寬度就有3.5公分，讓她更覺得可怕的是，當男友進入狀態時，「GG」頭部有4.5公分，根部有5公分，她笑稱還以為女生會「隱乳」，沒想到男生也會「隱GG」，她很擔心之後向男友獻出第一次，她感覺會痛死，也哀喊「這根本是越級打怪啊」。

文章一出，網友紛紛表示「唉呦怎辦，替你擔心欸，好痛哦」、「你可能要先有辦法放入自己的三根手指頭」、「太粗真的很難用，痛到不行根本沒辦法享受」、「一定要準備潤滑液」、「太大其實也沒那麼好」、「粗又長根本不舒服」、「太粗認真困擾」、「尷尬了，頭小根粗不是好物」。