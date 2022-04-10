天后張惠妹重返台北小巨蛋舉辦演唱會，雖然禁止台下歌迷跳動，但仍造成「人為地震」，讓居民受不了向北市府陳情，北市副市長黃珊珊10日表示，親自體驗發現魚缸水會動、電扇會左右晃，但不是歌手問題，是小巨蛋場地的先天缺陷，小巨蛋下方為黏土層，所有跳動都會往水平方向傳遞。

黃珊珊今在臉書指出，前幾天晚上10時許，她到了小巨蛋附近的中華里民家裡，親自感受到了他們反應的震動，魚缸的水會動，電扇也會左右晃，有老人家這段期間，每到晚間10時30分就出門，在外面散步到11時表演結束後才回家，如果不是人在現場，真的無法感受他們遇到的問題，但這並不是歌手的問題，而是小巨蛋場地的先天缺陷。

她表示，這幾天捷運公司及主辦單位都有到住戶家裡要求，每天晚上去觀察震動的改善狀況，努力調整來克服。

黃珊珊透露，在2015年演出後，市府曾請「國家地震工程研究中心」研究，發現小巨蛋下方為黏土層，所有跳動都會往水平方向傳遞，因此，管理活動內容是最佳唯一解，除了小巨蛋地質結構外，由於台北捷運松山新店線經過附近，也造成震動容易進一步向外傳播。

她說，在演唱會開始前，為避免表演造成擾民，市府與主辦單位審議通過活動因應計畫，除了在座位下墊高木板避震，同時宣導「跳動禁止」的概念，4月1到3日的演出都沒有超過場館振動管理值63dB。

黃珊珊強調，顯然縱使未超標，振動問題雖然比先前改善，但還沒到居民可以安居程度，這問題我們會再研議重訂新的標準或其他改善方式，這是市府必須要扛下的責任。

她說，主辦單位與歌手已全力配合，在表演中，阿妹也請歌迷坐著，里民的責備，由市府一肩扛起，這不是任何一位歌手的錯，我們會根據這次的經驗，再來找出更有效的辦法，一直以來，為了讓小巨蛋的活動展演順利舉行，同時兼顧周遭居民的生活環境，我們一直非常努力，去取得兩者的平衡，只要能做的市府一定全力去做。