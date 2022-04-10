管麟私下廚藝了得。（LiTV、衛視中文台提供）

邵奕玫可愛模樣頗受觀眾喜愛。（LiTV、衛視中文台提供）

由涂善存、邱宇辰、宋偉恩與管麟，搭林意箴、李宣榕、陳璇與邵奕玫主演的衛視中文台《我和我的鋼四壁》，4組CP各自有著精彩的感情線發展，但最被粉絲憧憬幻想，期盼投影在自己身上的，竟是管麟與邵奕玫譜出相差17歲的「舅甥戀」，日前LiTV專訪管麟與邵奕玫，兩人不但螢光幕前CP感十足，私下也是互動零違和，被問現實生活中，有沒有對管麟小鹿亂撞？邵奕玫當著管麟面表態：「是！」也坦承管麟就是理想型。

管麟與邵奕玫戲裡設定相差17歲，但現實裡相差10歲，為了讓彼此融入角色設定，一開始管麟對邵奕玫表現「頗距離感」，讓邵奕玫即使走過去，都緊繃到不敢對對他說「借過」二字，不過隨劇情走向與對戲，兩人漸漸從陌生到有了默契，邵奕玫充分感受戲裡這個小妹妹，對小舅的同事那份純真戀慕的情愫，「我印象最深的是有一場『護手霜』的橋段，劇情是因一個小意外，我拿出護手霜幫管麟哥擦拭，我就覺得很害羞…只要導演一喊卡，我就會說『管麟哥不好意思…不好意思…不好意思…』，現在想起來還是挺害羞的！」

管麟憶起兩人意外之吻，「到最後一刻，她還在借位！」並透露：「有一場我們最重要的告白，戲裡她在愛情是要對我主動，但實際上她戀愛經驗又少，所以需要花多點時間幫忙，那時我第一次握住她的手，就是身為隊友的感覺，我甚至感覺到她的手在發抖，我就一直給她鼓勵與安定，要她別擔心放心演！」

戲齡不深，但邵奕玫演技卻是可圈可點，備受劇組肯定，除了《鋼四壁》四帥，她也跟陳昊森、曾敬驊、林輝閔合作過，問誰最令她小鹿亂撞？「我覺得對於哥哥都是崇拜或學習，例如昊森哥就是一起打球的哥哥、敬驊哥是在節日會互相關心對方過得如何的哥哥、輝閔哥是私下能討論表演的哥哥，至於《鋼四壁》的哥哥都很照顧我，假如要說小鹿亂撞，我肯定先挑管麟哥！」

此話一出，被管麟火速吐槽官腔，答案無法說服粉絲，他反問邵奕玫假如剔除自己，那《鋼四壁》另外三位哥哥誰是理想型？邵奕玫表示崇尚野外露營的涂善存最酷，聽到答案頓時讓管麟酸味十足：「回答那麼快…我覺得妳這個答案才是真心的，剛前面還講說是我？難道會做菜就不酷嗎？」見管麟似乎有些失望，邵奕玫焦急安撫：「好啦！好啦！一開始就說是你了啊。」又說管麟確實是自己的理想型，「因為我就是喜歡孝順、運動，興趣一樣的！」兩人邊逗嘴邊放閃，難怪粉絲紛紛溺愛喊「宇星CP」：「在一起！在一起！」

外型健碩高脁、一手好廚藝與幽默開朗個性的管麟，成功詮釋室內設計師蕭聖宇，不但讓一竿子入戲粉絲表態要跟邵奕玫當情敵，還擄獲不少媽媽的心，要把自家女兒嫁給他。問他對另一半年齡條件，管麟表示上可大10歲、下則小5歲，「我有點怕跟年紀太小的相處，因為我不確定能不能get到她的想法，但往上大的話是比較放心的！」