《社內相親》改編自漫畫《我和社長相親相愛》，透過Netflix播出後在台造成轟動，金世正、安孝燮男女主角主線愛情及副線金旻奎、薛仁雅超前男女主角戀情，都是影迷討論話題，而《社內相親》播畢後，金世正也一改之前造型，讓粉絲激讚「短髮好漂亮」。

金世正因《社內相親》爆紅，與她之前演《驅魔麵館》在劇中的角色有著極大個性上落差，粉絲似乎更愛金世正善良、可愛、體貼及充滿正能量的人物設定，在《社內相親》日前播出完畢後，金世正一改長髮造型，在IG分享與TWICE隊長志效出遊的照片，能見到金世正頂著一頭俏麗短髮，並換上新髮色，幾乎讓粉絲認不出她就是金世正，短髮造型更勝以往，而她和TWICE隊長志效到濟州島旅遊，不難看出她好心，擺著不同拍照姿勢，其中一張在花叢中抬手，讓金世正原本傲人上圍更明顯，同時洩出白皙腹肌。

金世正的短髮造型受到粉絲激賞，紛紛留言「短髮好漂亮」、「美女的朋友也是美女」、「超美」、「短髮也超適合」、「怎麼瞬間就變短髮，好好看」、「上帝，她怎麼如此美麗」，似乎再度圈粉。

而2位美女一同出遊也引起網友好奇，事實上，金世正和TWICE隊長志效在KPOP圈是摯友，金世正過去曾表示「有段時間深陷低潮，只想獨處一人」，但志效卻對她說：「既然都是獨處一人，不如跟我一起去玩」，可見兩人的好交情。