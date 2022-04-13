嘉縣今天新增3例確診個案，嘉縣府公布相關足跡。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣今天新增3例確診個案，嘉縣府公布相關足跡。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣今天新增3例確診個案，嘉縣府公布相關足跡。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣今天新增3例確診個案，嘉縣府公布相關足跡。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣今天新增3例確診個案，嘉縣府公布相關足跡。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣今天新增3例確診案例，案29355補教老師及其妹妹案29537幼教老師確診，另一案為超商員工案29538，目前補教老師案29355密切接觸的18名學生採檢皆為陰性，居家隔離中；案29537是嘉義市幼教老師，11日因為姊姊案29355接觸者通知採檢確診；另一案則為六腳7-11店員，收到足跡重疊簡訊採檢確診。

嘉義縣長翁章梁今天下午開記者會指出，案29355女性30歲為民雄中正補習班老師，有其他縣市旅遊史，4月7日至11日往返住家及補習班，上班時間為早上11點30分至晚上9點30分，9日搭火車至他縣市旅遊，10日上午9點至下午2點半到補習班上班，下午曾去全家興平店、7-11民雄門市用餐，11日出現喉嚨不適，12日PCR採檢後確診。

案29537（案29355之妹），是嘉義市幼教老師，因接觸者通知採檢確診，8日曾至民雄全家興平店、爭鮮壽司、佳禾牙醫，11日到過民雄101文具天堂、小妞滷味，足跡以往返嘉義市上班及住家為主。

案29538一名26歲女性是六腳7-11超商員工，12日收到細胞簡訊採檢確診，4月8日至10日早上8點到下午5點上班，習慣在「辰起來早餐店」外帶早餐，足跡包括7-11蒜頭門市、朴子8號吐司、新一便利商店，匡列居家隔離共10人，已發送細胞簡訊通知足跡重疊者，衛生局為慎重起見，今天下午3點至晚間7點於六腳鄉五安宮設置擴大篩檢站。

翁章梁表示，補教老師案29355的密切接觸有18名學生，篩檢結果均為陰性，學生所涉及4所學校的班級同學，由教育處提供家用快篩加強監測，同時也成立關懷中心逐一關懷，並加強全面清消。中正補習班共有163位同學，按照規定該補習班停課2天清消。

衛生局長趙紋華指出，三案共匡列居家隔離61人、自主健康管理28人、自我健康監測95人，共採檢184人，目前143人陰性、1人陽性為案29537，其餘40人結果尚未出爐。