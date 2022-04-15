中央流行疫情指揮中心今日（15）公布國內新增1284例COVID-19確定病例，分別為1209例本土個案及75例境外移入。本土新增1209例創下史上新高，也引發熱議，網友紛紛大喊「好可怕」，不少人更痛批蔡政府防疫消極：每天的記者會僅剩報數功能，根本浪費公帑。

指揮中心表示，今日新增之1209例本土病例，為548例男性、660例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年3月30日至4月15日，其中包含710例為無症狀感染。

個案分布為新北市（328例），桃園市（290例），花蓮縣（146例），臺北市（140例），高雄市（58例），基隆市（48例），宜蘭縣（40例），臺中市（33例），臺南市及臺東縣（各22例），屏東縣（21例），新竹市（18例），苗栗縣（16例），新竹縣（15例），嘉義縣、雲林縣及彰化縣（各3例），嘉義市（2例），南投縣（1例）。相關疫調進行中。

此消息迅速掀起討論，網友紛紛湧入PTT論壇與臉書相關連結留言，大批民眾直呼「好可怕」，其他網友則表示：「每天下午2點的記者會只剩報數功能，放台答錄機就夠了，幹嘛浪費公帑？」「沒事的，明天會更多」、「怕什麼？遶境、演唱會、K歌、喜宴……都正常演出，沒事的！」「怎麼不是1450例？時中你到底篩了沒？」「小事情啦，不用緊張啦，新台灣模式讚啦」。