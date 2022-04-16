台灣本土疫情升溫，本土個案昨（15日）首次突破千例，短短2周就累計6千多例確診，育有3個小孩的藝人徐小可，開直播飆罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「練肖話」，遭網友留言圍剿，讓她開直播道歉試圖滅火，還一度哭到哽咽，不過網紅陳沂倒是不買單，忍不住嘲諷「假道歉真討拍」。

女星徐小可在臉書表達不滿停課標準及共存方式不明確，開直播飆罵陳時中「一天到晚練肖話」，未料卻遭網友痛罵，讓她開直播跟陳時中部長道歉，表示用不對的方式造成傷害，接著澄清當下

要表達的是台灣人民都很辛苦，想表達要共存的話，政府跟人民要同心，未料卻被斷章取義，引發不小風波。

對此，網紅陳沂怒嗆夫妻倆居然好意思落淚直播，根本就是「假道歉真討拍」，更指出一直強調自己多愛台灣，本意都是為了台灣好，沒有任何政治色彩，但一邊又暗指被塔綠班出征，讓她怒斥：「把反對意見解讀成霸凌，並把自己定位在說實話卻被出征的被害者角色，扭曲事實討拍完再說感謝主保持良善，最噁心的良善莫過如此」。

對此，網友也紛紛留言：「他們可以批評別人，人家指教他們就是塔綠班。真的是雙標」、「嘩眾取寵夫妻檔的確是蠻噁不舒服」、「直播在那邊哭，罵人後，又自己出去群聚好意思講，公眾人物做最好的示範嗎」、「為什麼那些藝人們出事都要扯到善良？善良跟你做錯事有何關聯」。