知名網路正妹姚采辰，不僅外型亮麗，還擁有F級傲人身材，在網路上人氣相當高，常不吝於分享自己好身材的她，昨（15日）曬出一組照片，她在寵物店內坐著，腿上還有一隻灰貓，但這張照片卻讓網友們歪樓，因為由上往下的視角讓她的乳溝更加清晰，引發討論。

影片中姚采辰穿著灰色針織外套，搭配米色低胸上衣，兩條腿沒有布料，似乎是穿著短褲，她似乎是帶著她的貓女兒「歐膩」到寵物店，貓咪戴著五彩項圈，舒服地躺在她的腿上，享受著姚采辰的按摩。貓咪伸出手勾住姚采辰的手臂，讓身為貓奴的她也忍不住寫下「最可愛的那種」，可看出對寵物的喜歡。

令人注意的是，姚采辰是以蹲坐的姿勢入鏡，不經意讓大家看到她深邃的事業線，豐滿胸圍呼之欲出，Q彈北半球都快炸出衣服，她雖然戴著口罩，仍對著鏡頭微笑，一雙大眼彎彎，模樣甜美。

畫面上傳社交平台後，網友們不得不注意到她的火辣身材，讓粉絲在底下紛紛留言「好幸福的貓咪」、「貓咪手手壞壞」、「這個視角…」、「眼神太有愛了啦，犯規犯規」、「我知道是妳可愛」、「我想當那隻貓」、「注意力被帶走啦！第一時間沒看到貓」、「不知道是不是只有我看了兩次才知道有貓，我去面壁！」、「可惡，這影片竟然看了一個小時」、「別再抱貓咪了！以後的日子！我都會抱著妳！」、「是不是可以把妳和猫一起收養？太可愛了」。