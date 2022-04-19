新北市中和區2歲男童重症身亡，新北市議會民進黨團質詢時指出，14日當天家屬4時30分撥打電話到中和衛生所始終打不通，造成延誤送醫。新北市衛生局副局長高淑真表示，每天全新北進話量約4000多通，已緊急加派人手從16人增加到25人、三班輪值，她不敢說馬上就有，但只要接通都能會立即處理，衛生局也會根據確診者名單提供操作程序，還有七家責任醫院聯絡照顧。

民進黨議員張維倩說，小朋友過世大家都很難過，事發最早是地方社團我是永和人，有人慌張無助小朋友兩歲狀況緊急，但打了衛生局、一九二二沒有單位能讓孩子去醫院，確診者要自己到地方社團詢問，實在非常荒妙，顯得公家單位很無能。

張維倩說，市府說法與家屬說法南轅北轍，但打電話沒有辦法打進去，永遠是滿線，難道民眾打電話要像買樂透？未來求助人數只會更多不會更少，要求市府盡速增加人手。

民進黨議員李坤城說，男童父親從當天4時30分打到4時50分，衛生所都沒有接通，最後7時30分送到雙和醫院，這中間黃金救援3小時市府應有改善檢討的地方，不該全部都推給中央，要阿中部長背書。

衛生局副局長高淑真表示，因病人數量直線上升，新北市一天進話量約4000多通，因為有發現這樣狀況，上周六已經緊急加派人手， 擴增到25線，但只要接通都能會立即處理，衛生局也會根據確診者名單提供操作程序，還有七家責任醫院聯絡照顧。

新北市副市長謝政達表示，中央審視過新北處理流程，中央也將公布指引，會有更明確依循。