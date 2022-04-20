隨著懶人經濟的興起，近年來智慧家電越來越受時下年輕人的青睞，尤其以掃地機器人商機最大，對此就有網友在PTT Gossiping版發文問：「有掃地機器人還需要無線吸塵器嗎？」，認為功能雷同的兩項家電，若同時具有是否過多？

兩者功能不同 網友建議都該買

原PO表示：「家裡有掃地機器人，還有需要無線吸塵器嗎？因為看很多人家裡兩樣都有，不知為啥？兩個差不多貴，掃地機跟無線吸塵器，是不是有其必要，其實選1就可？」

底下網友留言回應：「機器人高處清潔不到啊」、「掃地機器人只能掃地面啊」、「一個大面積，一個做加強用的啦」、「還是要吸非地板區域啊」，紛紛表示即便掃地機器人具備基本的吸塵、拖地、打掃，仍無法取代吸塵器可針對各小角落清潔這樣優點。

也有鄉民酸說：「會問這問題就知道窮到沒思考力」、「你不富裕還不是買手機吃到飽」、「你的掃地機器人會爬樓梯是嗎」，認為兩者功能完全不同，何必拿來類比？

網友都在討論的議題 掃地機器人以這品牌為大宗

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2021/04/19 - 2022/04/18）觀察分析「掃地機器人」的探索概念，網友們針對該詞都在討論什麼樣的話題，除了圍繞電商通路平台，像是「MOMO」、「PChome」之外，大部分都是針對掃地機器人的品牌在討論，比如「iRobot」、「ECOVACS(科沃斯)」、「HERAN(禾聯碩)」等，其中以全世界最大的掃地機器人製造商Roborock(石頭科技)蔚為最大宗討論。

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