資深藝人譚艾珍女兒歐陽靖獨自撫養2歲兒子，常在社群分享她的育兒日常。近日本土疫情急遽升溫讓不少民眾擔憂，身為媽媽的歐陽靖今(20日)在臉書質疑，在單日確診數突破1,500人以上、邁向與病毒共存的當下，花費大批人力資源的足跡疫調，與非確診者的匡列隔離真的有必要嗎？更談到在規劃中的第四劑疫苗，歐陽靖直言：「乾脆人人發一桶疫苗每天抱著喝好了」，她同時也提醒大家，不要忘了口罩下的笑容。

歐陽靖今(20日)在臉書發文寫道：「嘿！大家別忘記口罩底下還是有笑容的！台灣人能一起走到今天已經很厲害了！我們是不是該少點謾罵？給所有防疫人員、醫護，還有努力生活的自己一個大大的笑容？」；她提到，在過去兩年疫苗尚未問世的日子，歐美日韓等國歷經封城、緊急事態、資源短缺又足不出戶的生活，卻依然無法減低染疫重症人數，醫療崩潰造成一齣齣的悲劇。

歐陽靖說：「而那個時候台灣人在做什麼？我們除了不能出國玩、進室內要戴口罩之外，生活一切如常啊！聚會、運動、逛夜市、國旅、跨年煙火⋯ 當時這一切看在其它國家的人民眼裡是多不可思議的事！台灣人根本是存在沒有病毒的平行時空。」時至今日，人人有疫苗可打，國際防疫經驗逐漸成熟，台灣人也才終於要開始體驗其它國家都曾歷經、與病毒共存前的大陣痛。

歐陽靖提到日韓疫情：「前天，日本的染疫人數：24,142（目前共計7,395,608人染疫）；韓國單日118,445人（目前共計16,471,940人染疫），這些國家正在解除所有防疫措施，準備開放邊境。」而台灣昨日為1,626人（目前共計37,710人染疫），但防疫方向似乎曖昧不明⋯歐陽靖直言，身為台灣人，她覺得政策有很多需要改進檢討的部分，例如目前實行的隔離制度配套是不是該更完善？才不會讓急症者因無法緊急就醫而延誤、造成無法挽回的悲劇？

歐陽靖也質疑，在單日確診數突破1500人以上、邁向與病毒共存的當下，花費大批人力資源的足跡疫調，與非確診者的匡列隔離真的有必要嗎？至於談到在規劃中的第四劑，她更呼喊：「天啊，我們乾脆人人發一桶疫苗每天抱著喝好了⋯但無論如何，都會陣痛的」；她也說，這可能將是最痛的時期，但一切只會好轉，畢竟其它國家都已經有經驗可供我們參考，罵政府與過度恐慌真的沒必要。

歐陽靖強調，自己身為一個沒資格倒下的單親媽媽，上有老母、下有無法接種疫苗的一歲幼童，怎麼可能不擔心？「但我們目前能做的就是保持冷靜、積極防疫，還要鍛鍊出強健的體魄、提升孩子的免疫力！」；她謝謝防疫團隊、謝謝醫護人員、謝謝所有一起努力的台灣人，並對大家喊聲：「黎明將至，別忘了對他人與自己微笑、喊聲加油！」