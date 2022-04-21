《機智校園生活》演員群換上校服，參與告別單身趴。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》搭上演藝圈結婚潮，劇中盧彥澤登記結婚後，找來好友周曉涵、曾莞婷、JR紀言愷、愛雅舉辦告別單身制服趴，眾人穿上制服現身青春洋溢，彷彿重返18歲。周曉涵換上制服後，笑說覺得自己像是重回學生時期，「演學生簡直無違和」！曾莞婷則感嘆自己的學生制服已經不見了，慶幸有這場戲可以懷念穿制服的學生時期。

JR紀言愷看著劇中女友曾莞婷穿上制服也不禁大誇：「都已經脫離學生這麼久，穿上制服還是像高中生一樣，保養得宜。」一旁的愛雅笑說：「我們穿上制服都有回春的感覺，不像JR你太壯，有很多size都穿不下。」

愛雅坦言學生時期是人生最胖的巔峰，大約比現今胖了5、6公斤左右，並分享自己國中跟高中的制服都還留著，笑稱「裙子一定要改很短」。高中念復興高中的她，也讚復興高中校服很美：「制服是粉紅色上衣搭配格子裙，覺得很可愛、很少女。」當初全台票選「最美高中制服」時，復興高中也一直蟬聯第二名寶座，所以至今都留著校服。

劇中盧彥澤籌備了告別單身趴與朋友歡聚，現實生活中已為人夫的他，婚前卻沒有參加單身趴的經驗，他透露當時因為是低調的登記，很多朋友也都不知道所以沒有舉辦，此次在《機智》中舉行告別單身趴，也算是有不一樣的體驗。