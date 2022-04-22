指揮中心研擬篩檢替代隔離並採三階段開放，但新北市長侯友宜認為緩不濟急。侯友宜今在疫情記者會時再指出，新北居家隔離與居家照護短短8天衝到了2萬7586人，既然目標就在中重症，建議中央針對確診者同住家人、親密接觸者，改採居家快篩與自主健康管理，不快速轉型，面對這麼大量曲線往上升，挑戰會更嚴峻。

侯友宜說，新北11日率先啟動居家照護，14日正式啟動後，居家照護從150人增加到目前3165人，居家隔離從14日的1萬10981多人，增加到24421人，公衛服務量大增加1萬6545人，兩項居家照護與居家隔離數字都不斷持續往上衝。

侯友宜說，目前大約6成民眾選擇居家照護，未來會從六成提升到七成，甚至更高，醫療公衛夥伴要積極面對，不管是後端醫療量能，前端居隔量能也占非常大一部分，居隔已多次跟指揮中心指揮官建議一定要快速轉型， 否則曲線上升，挑戰會更嚴峻。

侯友宜說，中央今公布三階段開放，他認為緩不濟急的原因，就是新北確診著與居隔是全國最高，會難很面對，必須要整個照護分級管理。

侯友宜建議，接觸者就改採居家快篩與自主健康管理，而確診者無症狀、輕症者採居家照護或送集中檢疫中心，中重症者送專責病房或ICU照護，落實照護分級管理。