指揮中心過去曾表示，感染Omicron常見症狀為流鼻水、鼻塞、喉嚨癢痛、咳嗽等，少見失去嗅味覺的情況，不過今日確診的前北巿府副發言人「學姊」黃瀞瑩卻表示，喝不到豆漿的味道，對此疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，657位成人或青少年染疫後，僅4位有嗅味覺異常的狀況，「看起來並沒有很常見。」

今日疫情記者會中有媒體問及，有沒有愈來愈多感染Omicron的個案失去味覺？是否考慮列入常見症狀？羅一鈞回應，從今年1至2月本土確診個案身上觀察，有657位成人或青少年染疫後，只有4位有嗅味覺異常的症狀，比例約1%，看起來並非常見症狀，在小朋友身上則還未出現嗅味覺異常的情況。指揮官陳時中也說，有味覺異常應該是個案，有特殊的人，當然就會有特殊情況，每種狀況都會有。

黃瀞瑩今日上午在臉書證實，自己確診新冠肺炎，身體出現流鼻涕、輕微咳嗽及喘3症狀，早上喝豆漿也喝不出味道，但她仍樂觀地說一定能撐過去，因為黑暗過後，就會見到黎明。