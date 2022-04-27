住在台南麻豆區的單親媽黃雪真，除了靠家庭代工養大2個女兒，近年來因弟弟、姪子都因故入獄，1名姪女及2名孫姪也靠她撫養。黃雪真說，真的很辛苦，吃住都沒問題，還撐得下去，最苦惱的是姪女及2名孫姪未來教養問題。

47歲的黃雪真人生不是太順遂，父母不合離異，自己與老公因工作聚少離多，在她們大女兒國一時終於離婚，由黃雪真獨自撫養2個女兒，前夫的金援也是時有時無，幫助不大，現在一家寄住在父親家族的三合院。

黃雪真原本開車載客，女兒還沒唸書時，若媽媽沒空幫忙帶，她就得帶著小孩去載客，幸好客人都能諒解；後來黃雪真從報紙分類廣告中找到髮夾家庭代工，因代工質量受工廠老闆肯定，讓她當代工工頭，收入也較穩定，但家裡支出多時，就得熬夜多組裝點。

除了要賺一家3口生活費，黃雪真還要還前夫債務，雪上加霜的是，弟弟與侄子相繼出事，因故入獄，留下1名姪女、2名孫姪待撫養，其他親友避之唯恐不及，黃雪真不忍親人流落在外，都接到台南一起住，姪女更是還沒滿月就開始撫養。

黃雪真家狀況受到社工關注，公所協助申請低收補助，家扶基金會、世界展望會也伸出援手，黃雪真感謝公益團體的協助，減輕她的經濟壓力，麻豆公所今年推薦黃雪真為慈馨媽媽，公所到她家貼賀紙，快100歲的阿嬤不識字，也不知孫女獲獎。

說起一些無奈的事時，黃雪真還是帶著開朗笑聲，她說，做家庭代工工頭，常要去收貨送貨，其實看到許多家庭生活都不容易。她很欣慰自己兩個小孩都很懂事貼心，會幫忙家事、帶小孩，大女兒今年高中畢業後將從軍，資助妹妹念高中；讓她煩惱的是，姪女及2名孫姪都到上小學年紀了，供她們食宿沒問題，但未來功課與教養方面，她很擔心沒辦法顧及。