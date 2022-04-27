天王周杰倫和女星昆凌結婚多年，先後生下女兒小周周Hathaway和兒子小小周Romeo，今年1月又驚喜宣布有第三胎的好消息，一家子幸福美滿模樣羨煞所有人；27日晚上周杰倫驚喜在IG罕見分享Romeo近況，他在房外彈琴被愛妻昆凌叫進房間，發現5歲兒子竟在畫樂譜，被著實嚇了一大跳。

周杰倫出了名寵妻子昆凌，也很保護寶貝的兒女，至今不輕易讓小孩的正面公開曝光，全家福合照都會巧妙用圖案遮住臉蛋，才願意分享；上個月周杰倫才大方曬Romeo背影照，「陽光男孩」帥氣又可愛的外貌立刻引起網友熱議，27日晚間又驚喜在IG上傳Romeo的影片，兒子一舉動讓他嚇到。

27日晚上周杰倫驚喜在IG罕見分享Romeo近況，他在房外彈琴被愛妻昆凌叫進房間，發現5歲兒子竟在畫樂譜，被著實嚇了一大跳。(圖/ 摘自周杰倫IG)

原來周杰倫在家裡彈琴，突然被愛妻昆凌叫到房間，看到5歲兒子展現連他都覺得不可思議的「音樂天賦」，畫面中Romeo站在桌子前面，拿著一支紅筆在白紙上畫畫，細看才發現不是單純的塗鴉，而是各種音符結合的樂譜，讓周杰倫都忍不住問兒子，「心中有旋律是不是？」。

影片曝光也讓粉絲超驚喜，紛紛留言大讚，「哥，密歐哥也太有天賦了吧！隨他爸爸！」、「小小接班人」、「好厲害的才華」、「有其父必有其子」、「小寶貝都快寫出一首曲子了，爸爸的新專輯在哪裡」、「密歐哥已經在幫哥哥寫歌了」、「好想知道這彈出來是什麼」、「哥的基因太強了」。