本土單日確診診已到破萬人數，防疫政策因疫情變化在27日取消簡訊實聯制，隔日快篩實名制跟著上路，讓許多民眾重演搶口罩惡夢，「本土劇一哥」江國賓29日在臉書透露，為了女兒一早就去藥局排隊搶了頭香，但結果卻讓他心冷喊「不會備註嗎？」

「本土劇一哥」江國賓之前採訪時表示，女兒之前由大姊幫忙照顧，直到2019年才開始跟他一起住，與女兒差36歲的他儘管忙於演藝事業，為了女兒江賓仍在29日一早去藥局排隊買快篩，因女兒下禮拜要到學校上課，需要透過快篩試劑自我檢測健康狀況，原本還很高興的認為自己「搶到頭香」，沒想到藥局一開門便說「下午2點開始賣。」讓江國賓當場心冷無奈說「不會備註嗎？」

讓不少粉絲心有同感的留言「昨天我早上也是跑了好幾家藥局 好多人都在討論哪家幾點在賣 後來下午提早一個小時排隊才買到的」、「快篩好難買」、「快篩難購得，看運氣，多保重」、「桃園很多藥局也是，用app查也是，app查是有結果去到現場說沒了」、「店家應該貼公告說開賣時間 很多店家都會貼」這也讓之前排隊買口罩的情景重現。