正妹彎腰露「碗公UU」洗車。（翻攝自臉書爆廢公社）

日前有網友在臉書分享，正妹穿小背心超短牛仔褲彎腰露出「碗公UU」洗車照片，有名男子「輸人不輸陣的精神」立刻補傳8秒影片，並表示看了正妹車子都洗好了，自己的車卻還沒開始洗；網友一見嗨翻「車很讚，其實車頭燈更讚」、「看人家洗車也不錯」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示日前有名網友去洗車時，看見有正妹在洗車，拍了2張照片後，回家就被老婆罵，他便「好心」的補傳正妹洗車影片，並開玩笑的稱，看了好久，正妹都洗好了，自己車子卻還沒開始洗；照片中的正妹穿小背心超短牛仔褲彎腰露出「碗公UU」洗車頭燈，另一個角度的照片正妹微露「屁股蛋」，並疑似露出黑色底褲。

男子到自助洗車場洗車，驚見眼前正妹彎腰露出「碗公UU」，害他一直看還來不及洗車子。（翻攝自臉書爆廢公社）

輸人不輸陣的精神，也讓原PO貼文寫下「聽說最近洗車很紅，你有照片我有影片」並上傳8秒影片；影片中該正妹拿著水槍沖洗著一輛白色奧迪汽車，一旁拍攝的原PO也不禁「笑呵呵」看著正妹開心洗車。

影片、照片一出，網友紛紛留言表示，「車很讚，其實車頭燈更讚」、「難怪那麼愛洗車」、「我好久沒被老婆罵了，麻煩地址」、「這身材好棒捏」、「忽然覺得還是自己洗車比較省」、「車好白好美」、「奧迪就是燈廠啊，頭燈那麼漂亮」、「看人家洗車也不錯」、「第一次看到這麼專業的Po文」。