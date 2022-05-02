葉彥伯（右）表示，根據統計國內99.72％都是輕症，感染Omicron都像感冒一樣會自己好，僅有千分之2的人會變重症，因此我們要把醫療量能保留在重症跟住院患者的照護。（吳建輝攝）

疫情持續延燒，2日全國本土確診新增1萬7801例，彰化縣確診人數也來到203例，近5日陽性率來到22.5％，衛生局長葉彥伯表示，篩檢模式改變，核酸檢測陽性率不代表指標，而感染Omicron都像感冒一樣，7成無症狀自癒，認為沒有篩檢出來的必要，應該把醫療量能著重在重症病患上。

彰化縣長王惠美表示，未來確診數一定是不斷攀升，從疫情發展至今，她已經長達2年時間沒有在外面摘下口罩，最近疫情嚴峻也交代縣府局處長禁止餐敘，來確保縣府運作順暢，希望大家都能夠戴緊口罩，保護自己保護他人。

葉彥伯表示，根據統計國內99.72％都是輕症，感染Omicron都像感冒一樣會自己好，僅有千分之2的人會變重症，因此我們要把醫療量能保留在重症跟住院患者的照護，因此輕症的部分原則上希望能用簡單的方式，像是在家裡就能夠處裡完，這就是所謂的醫療分流。

葉彥伯說，7成無症狀者都會自己好，有專家說感染Omicron就像打了第4劑疫苗，他說這7成無症狀的人其實不用篩檢出來，這樣能保全醫療量能，因為輕症患者篩檢出來沒症狀，人好好的很健康，但後續醫院還要隔離，還要採檢，醫院還要幫你做處裡，因此對疫情影響只會影響醫療量能。

葉彥伯強調，目前如果不是接觸到高風險個案，沒有風險症狀者，就不用拿著快篩試劑戳鼻孔，無症狀採檢人數越多，就會對醫療的分流造成影響，但強調這是應對Omicron，對應目前疫情發展，希望能夠把重點放在2成5的中重症患者，保持醫療量能充足。