陳熙鋒表示，女兒在產後護理之家被妥善照顧很安心。民視提供

陳熙鋒感謝護理師們許多幫忙，讓他可以安心拍《黃金歲月》。民視提供

《黃金歲月》演員陳熙鋒上個月喜獲愛女「樂樂」後就帶老婆入住月子中心30天，今（3日）蜜月假期結束，準備帶老婆跟樂樂回家，他說這次很謝謝嫂嫂葉家妤推薦，因為嫂嫂說女人懷孕很辛苦，男生沒辦法承擔身體上的不適，但至少月子要做好，所以半年前就訂月子中心讓老婆好好休養。

陳熙鋒表示，女兒樂樂一入住月子中心，他們就被通知黃疸指數過高需要照光，所以還沒抱到就被迫分開。初當人父，他終於體驗到擔心子女的心情，有一天剛好進棚拍《黃金歲月》，接到老婆電話慌張的說女兒做新生兒檢測，檢查報告出爐後有顯示一項罕見疾病沒有通過，但他在劇組無法離開。

他當機立斷詢問月子中心的護理師後，對方馬上協助安排小兒科醫生對太太說明可能遇到的狀況，並安撫她的情緒，好在經過小兒科醫生專業解釋，女兒樂樂經過複檢發現沒有異常，讓大家都放心不少。

陳熙鋒說，最不適應的就是睡眠一直被中斷，每隔幾小時就要起來檢查尿布跟餵奶，但最辛苦的還是老婆，因為女兒樂樂是喝母乳，但產後5天遇到傳說中的石頭奶，還發現她在半夜邊擠奶邊落淚，讓他相當心疼。也感謝這段時間月子中心護理師教導他們照顧小朋友的方法，學到很多新手爸媽的幼兒知識。