YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員，過去因有明星臉被封為「小鄧紫棋」，憑藉天使臉孔與魔鬼身材的姣好外型，加上她談話尺度無極限，讓蕾菈在網上擁有超夯人氣。蕾菈今(3日)使用IG最近才在台灣開放的新功能，分享「脫內衣過程」香豔畫面，大秀美背及蜜桃臀，短短幾秒鐘影音就讓網友看了好幾個小時，1天不到就累積了83.4萬觀看數。

蕾菈使用IG最新在台灣開放的「REELS」功能，將2張辣照搭配空靈音樂，將性感氛圍往上推升了一個層次；畫面中她僅穿著內衣入鏡，其中一張她將雙手及蜜桃臀向後撐在大理石桌上，靠著鏡子反射讓魔鬼身材朦朧但完整展現；另一張則是她拍下脫掉內衣的瞬間，露出後背上的玫瑰刺青，搭配精心設計的美甲增添無限風情。

文字部分她寫道：「late night」，搭配REELS影音賦予情趣想像空間；網友狂讚：「這身材太犯規了」、「身材太好了」、「太誘人了」、「爆美！」、「你老公超性福」、「羨慕妳的老公」、「太秀了」、「很美的咖蹭」、「刺青好漂亮」、「要流鼻血了」，1天不到獲3.4萬讚，累積83.4萬觀看數。

蕾菈除了是性感女神代表外，還是幸福人妻一枚，蕾菈選在2月21日，同時也是老公湯宇的生日結婚，霸氣的蕾菈直接穿婚紗到戶政事務所登記結婚，湯宇則穿灰白色西裝搭配花襯衫，蕾菈身穿一襲深V白紗，露出深邃事業線，有料身材完全藏不住，幸福的小倆口拿著結婚證書和「yes,I do」、「我們結婚了」道具拍照，甜蜜指數破表。