封測大廠頎邦科技傳出移工群聚感染，目前確診人數達223人。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

封測大廠頎邦科技傳出移工群聚感染，目前確診人數達223人，目前相關廠區及移工宿舍進行全面清消，宿舍也降載，該公司防疫應變小組已禁止人員跨廠區移動，改採分流及居家辦公。產能方面，頎邦科技強調移工群聚感染事件雖會短暫造成生產不順暢，然經由各廠產能相互支援調配，對公司整體營運應無重大影響。

頎邦科技4日下午發出公告，指出該公司同一移工宿舍的2名外籍同仁因身體不適就醫，經PCR檢測為陽性，旋即就相關廠區及移工宿舍全體同仁快篩，快篩結果判斷可能為移工宿舍群聚感染，遂依法通報主管機關。

經新竹縣衛生局指示，該移工宿舍及相關工作人員約800人已全面PCR檢測，目前統計約223人陽性。頎邦科技立即將所有確診同仁適當隔離，並就相關廠區及移工宿舍進行全面清消及宿舍降載作業，派員進駐移工宿舍加強分艙分流方式管理。正式檢測報告由主管機關指派之醫療院所持續作業中

新竹縣衛生局說明，2日接獲通報頎邦科技出現外籍移工群聚事件，有部分移工身體不適，加上廠方定期快篩，共有73人快篩陽性，衛生局協調醫護人員緊急前往位在竹北市麻園的移工宿舍，對全數799人PCR採檢，結果3日出爐，共有223人確診，列入新竹縣4日確診者中，包含該宿舍園區A區頎邦移工221人和B區仲介公司移工2人。衛生局目前正疫調中，並協調業者環境消毒。

為杜絕疫情擴散，頎邦科技防疫應變小組隨時監控疫情變化、強化移工宿舍防疫管理、禁止人員跨廠區移動、採取分組分流及居家辦公等方式滾動式修訂防疫措施，另外，針對是否影響產能？頎邦科技公告中表示，此移工群聚感染事件雖會短暫造成生產不順暢，然經由各廠產能相互支援調配，並協調客戶依需求緩急調整出貨時點，估計仍可滿足客戶需求，對公司整體營運應無重大影響。