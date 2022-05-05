台南今天新增847例。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增847例，市長黃偉哲說，疫情傳播迅速，在搶快篩風潮中，弱勢民眾可能一時買不到快篩，台南針對低收入戶及跟確診者密切接觸者闢「綠色通道」。衛生局統計，4、5日分別有352人、443人快篩，4日27人PCR確診，今天有38人陽性，PCR結果還沒出爐。

今天新增847例其中263例無症狀，除了626例仍疫調中，其餘包括128例為居家隔離採檢後確診、93例為親友接觸個案。0至9歲135例，10到19歲93例，80到99歲也有9人，尚未打疫苗的幼童染疫者有不斷增加的趨勢，今天全市有12校全校停課，29所國小、16所國中共105班的「班級」停課。

黃偉哲說，目前已在南區、新化區、新營區設立篩檢站，提供弱勢者及跟確診者密切接觸的民眾快篩，尤其，很多弱勢民眾可能一時之間買不到快篩劑，在一片搶快篩劑的風潮中，台南開出一條綠色通道提供弱勢者，由專業醫護人員替列冊低收民眾免費進行快篩服務，保障1萬7000名低收入戶民眾健康安全。

衛生局指出，4日共有352人快篩，28人陽性，PCR採檢有27人確診；今天則有443人快篩，38人陽性，PCR結果未出。社會局指出，經統計，今天有56名低收入戶民眾前往快篩站進行篩檢，多為自覺有輕微症狀者，社會局也說，這2天由37區公所個別通知低收入戶民眾，但多數人表示沒症狀，也不想增加社交接觸，無意願進行快篩。

黃偉哲說，中央每天撥配3.1萬份快篩試劑到台南，加上市府提供免費快篩站給需要市民，快篩試劑量能應該足夠，市府仍會持續向中央爭取，但他也呼籲，快篩不需要去囤貨，希望留給真正有需要的人。

「綠色通道」快篩地點及時間，分別是新化體育公園及南區松柏育樂中心，快篩時間是5月4日至8日上午9時至上午11時；新營區營新醫院時間是5月5日至8日上午8時至上午10時。