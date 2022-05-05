台北第一果菜批發市場、第二果菜批發市場累計確診人數超過200人，現實施快篩陰性才可入場。台北市議員吳沛憶披露，青果公會等相關從業人員都沒有配發到快篩，北市府用他們的人頭去爭取，卻沒有給他們快篩，難道是詐欺？北市副市長黃珊珊說，這當中有誤會，一定每個人都會發到。

據北市府統計，截至5月4日，台北第一果菜批發市場累計確診216人、第二果菜批發市場50人、漁產公司96人、畜產公司17人、花卉公司2人。

吳沛憶表示，北市府要控管北農的確診狀況，但旁邊連帶的承銷商、蔬菜青果市場等的確診狀況也要掌握，要提供足夠快篩試劑，北市府上周向中央發公文，評估的數字有包含環南市場、青果公會等，1人2劑，共1.4萬人，估出來要2.8萬劑，現在已有部分篩劑撥下來了，但他們一劑都沒拿到。

吳沛憶說，之前農委會主委陳吉仲宣布要快篩陰性才能進入拍賣市場，所以試劑有一些調撥，但她希望柯文哲承諾，一旦試劑數量充足，就要撥給公會，不然用公會的人數去爭取又不發，否則是把他們當成人頭，難道詐欺嗎？

黃珊珊表示，這有些誤會，陳吉仲是用4千人、7天計算，配2.8萬劑，會努力，北市也會自己去買，目前以場域來管理，由北農處理分配，每個人會發到。

吳沛憶提到，萬華區有許多大型市場，包含第一果菜市場、萬大魚市場、台北市家禽批發市場、環南市場等，去年就是因市場群聚，造成萬華社區感染，呼籲除給北農快篩劑以外，市府應也要給周邊市場足夠的快篩劑。

郭昭巖質詢時說，病毒蔓延太快速，市府政策是讓從業人員天天回家篩，隔天再拿使用過的快篩劑到現場，但會有準確度的問題，且快篩試劑不足，也是問題，要和中央講清楚，應有足夠的快篩劑、人力。

郭昭巖表示，衛福部長陳時中預測5月下旬是疫情高峰期，北農2市場每週需要2萬8千劑，中央要調撥，不能僅靠台北市衛生局調撥，其他的市場確診人數也增加，若快篩劑足夠，應該也要給快篩劑。