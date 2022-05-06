直播主連千毅與YouTuber「勾惡」槓上，兩人隔空互嗆數日，原以為在太陽會分會長謝育全與「北盜」黑金城勸說下已落幕，未料「勾惡」又點燃戰火，揚言會「單刀南下」前往桃園體育場直播，再次引發軒然大波，不過這反倒成為知名網紅米砂（Misa）新片企劃靈感，不過與工作人員溝通時卻遭駁回，坦言：「怕拍完性命不保」。

米砂在網路上討論大尺度私密話題，獲得「老濕姬」封號，不久前更擔任AV版《魷魚遊戲》監製，

成功進帳百萬收入，之前才宣布將舉辦女優選拔真人秀節目，沒想到點子相當多的她，竟將腦筋動到近來火紅的連千毅與勾惡身上，她在instagram限動分享與同事的幹話日常，提及「要不要拍連XX大戰勾O？反正最近在吵，就拍成A片吧」，更笑稱「看誰要被性轉黑黑」。

米砂透露想搭上連千毅與勾惡的新聞話題拍成A片。（misa72600 IG）

米砂雖想藉此搭上熱潮炒出話題，不過才提出建議就遭同事打槍，對方嚇到連忙拒絕：「這題材太可怕了，我怕拍完性命不保，會召喚棒球隊的」，似乎不想為了搭上新聞話題，最後反倒惹上一堆麻煩。

米砂近來不僅事業有成，感情上也有了歸宿，據《鏡週刊》報導，當時老公來AV拍片現場幫忙當臨演，米砂一看到他的眼神就一見鍾情，接著主動出擊開始搭訕，兩人僅交往1年就決定結婚，雖然還沒登記結婚，但已經先拍了婚紗照，不過礙於疫情關係，暫時沒有辦婚禮的規劃。