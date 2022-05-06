台北市長柯文哲先前拋出快篩陽視同確診，前副總統酸說好好讀書可以增長知識，對此，柯文哲今回應，書大家都有念，但有時候實務上有執行上困難，第一線作戰的人能不能配合是問題。

陳建仁在臉書意有所指表示，好好讀書可以增長知識，不過，中央又開放3類人可適用快篩陽視同確診，外界質疑衛福部長陳時中打臉陳建仁。

柯文哲在防疫記者會強調，書大家都有念，有時候書念的，跟實務上不同，實務上有執行上困難，如果有很明顯症狀，又快篩陽，PCR陽機率就很高，偽陽性機會不高，如果無症狀則偽陽性15％，時間來得及用PCR黃金標準。

柯文哲說，以北市為例，今天做PCR，明晚之前告訴結果只有3分之2，輸入法傳系統再回來要3、4天以上，堅持要PCR陽才給藥會延遲很多，快篩陽當作臨床診斷，會錯殺15％，如果堅持PCR陽，另外85％治療會延遲，這是困境。

柯文哲認為，不可能每個家裡擺PCR機器，有一小時就做得出來，即使有口水PCR，要有專人操作、成本蠻高，病人量少當然用PCR當標準，台北、新北加起來確診2萬人，PCR能做出來就厲害，再往上增加，超過量能，連現在都有3分之1要拖到後天，再過幾天會拖更久。

柯文哲重申，書我們都有念，我們都知道，理論上是，但在第一線作戰的人實務上能不能配合是問題。