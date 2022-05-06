新北市居家照護關懷箱與科技廠、各大電信業者合作，提供免費快篩試劑、免費影音看到飽服務。（經發局提供）

本土疫情升溫，新北市居家照護、隔離人數持續上升，市府上月10日也推出居家照護關懷箱，其中有科技廠也響應市府政策，捐贈5萬劑快篩試劑供居家照護關懷箱使用。另外，各大電信業者也與市府合作，提供免費影音序號，給予居家照護者14天影音免費看到飽服務。

近期居家照護者劇增，居家照護關懷箱需求也上升，新北市經發局長何怡明表示，市府在1個周末就完成關懷箱物資的緊急採購，目前已備妥快篩試劑、垃圾袋、衛教資訊等防疫物資，也感謝各大超商、賣場業者配合，短時間完成理貨、配送。

何怡明說，民眾在解隔前都需要用快篩試劑檢測身體健康狀況，檢測陰性後才可恢復正常生活，眼見新北居家照護近日突破3萬人次，南亞科技業者也即時聯絡市府，捐贈5萬劑居家用快篩試劑，希望共同抗疫。

另外，關懷箱也有各大串流影音平台的免費序號，遠傳提供14天免費FriDay影音序號，而台灣大哥大也響應，提供10萬組MyVideo 7天豪華月租免費影音序號，讓民眾在家也不無聊。

經發局表示，居家照護關懷箱內也提供「新北線上經濟挺防疫 」採購資訊單，整合foodomo、全家便利商店、家樂福線上購物、全聯福利中心以及東森購物網的線上購物等優惠資訊，還有「來新北逛菜市」的PChome商店街及蝦皮購物賣場，提供民眾基礎生活需求物資。

若民眾對於關懷箱內容物有疑義，「新北市Covid-19居家照護關懷中心」每周一至周日9時至21時都提供電話服務，民眾可撥打(02)8259-1520服務專線詢問及反應，其他非服務時段，也可撥打1999尋求協助。