台灣疫情狂爆，醫療量能緊繃，前副總統陳建仁更是為了「快篩陽性視同確診」槓上台北市長柯文哲，遭嘲諷被陳時中打臉的陳建仁今天再度反擊，更推薦大家去看《流行病學：原理與方法》這本書，藥師林士峰一查後發現，這本書作者竟是陳建仁自己，忍不住開酸「看來台灣第一的醫學科學家很在意被打臉這件事」。

柯文哲上月底因擔憂醫療量能不足，喊話中央「快篩陽性視同確診」，卻遭陳建仁大酸不懂流行病學，回去多念書。未料指揮中心昨天(5日)修正定義，12日起居隔者、自主防疫、居家檢疫對象，只要使用家用快篩陽性者，就認定為確診，不必再做PCR，網友也湧入陳建仁臉書狂酸。

陳建仁在臉書呼籲要大家念的書，竟是自己所寫的。(圖／博客來)

陳建仁上午於臉書PO文《何人？何地？何時？適合以快篩替代確診》，反駁被打臉說，表示自己早已跟祕書說過在盛行率高的族群、地區或時段，就可以利用快篩替代確診，秘書回問理由時，他則推薦去看聯經出版社發行的《流行病學：原理與方法》149至155頁。

藥師林士峰晚間也PO文，表示依照陳建仁的指引去查了一下，才發現《流行病學：原理與方法》這本書作者竟然是陳建仁自己寫的，大酸「拐個彎說自己一定是對的，就直說嘛，何必拿自己寫的書來引經據典」。他說，陳建仁可能忘了，有權力制定防疫政策的只有指揮中心，即使是地方縣市首長，也只能以自身經驗提供自己的意見，供指揮中心做施政參考。

林士峰說，柯文哲前幾天提出快篩陽即為確診的想法，陳建仁只有痛批，酸說要回去念書，結果指揮中心採納並公布細節後，自己才在臉書補充說明，從旁人角度來看，這就是惱羞成怒的硬凹。