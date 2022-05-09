桃園市9日新增6358例，居隔人數高達1萬2000多人，今起各大通路開賣快篩試劑，民眾仍怨買不到。對此市長鄭文燦表示，衛生局已統籌將再採購45萬個快篩試劑，如製造廠商有餘裕便能優先訂購。

談及市內快篩採購情形，鄭文燦說，桃園自1月起疫情肆虐，當時警察局、消防局、秘書處、環保局、衛生局等皆使用共同契約採購快篩試劑，1至4月總共採購33萬5745劑，運用3097萬6685元，由於後來中央宣布徵用所有快篩試劑，為此有部分仍未到位。

「衛生局已統籌再採購45萬劑！」鄭文燦強調，快篩製造廠商已答應，若有餘裕、生產量足夠，會讓市府優先訂購，市府也會視情況多加採購。

鄭文燦表示，針對學校防疫規畫，舊制時已發放21萬個快篩試劑至各級學校，包括教育部配送8萬1347劑、衛生局支援10萬劑、秘書處支援3萬劑，總共21萬1347劑，8日起改為新制，居隔對象僅九宮格內的學生，未來教育部會按照新制居隔人數發放足夠的快篩試劑。