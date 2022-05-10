李淳(右)透露李安希望他能從事劇本創作，將專職演員的被動性轉為主動（POP Radio提供)

寇世勳(右)與鮑起靜在《一家之主》飾演夫妻。台北双喜電影提供

新銳導演王希捷執導的電影《一家之主》集結鮑起靜、寇世勳、陸奕靜、柯佳嬿等金獎演員同台飆戲外，曹蘭、李淳在電影中表現亮眼。POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈邀請王希捷和李淳聊新片，被問到誰是最難敲的演員？李淳笑著自首並求饒「不是我的錯」。

王希捷透露李淳是最後才確定的名單，「因為他太搶手！」李淳飾演的房仲角色不僅要外表討喜能獲得婆婆媽媽喜愛，加上ABC背景同時滿足了父母輩對「美國夢」的憧憬，讓她堅決不鬆口，終於盼得李淳擠出檔期，趁著等戲的空檔順利完成演出，吳怡霈則附和，李淳笑起來的樣子就會讓人想給他錢。

《一家之主》是王希捷的首部劇情長片，以台灣中產階級家庭為背景，她認為4、5年級生身上的枷鎖很重，這一代人是最沉默的一代，王希捷盼藉由新片，傳達對父母的同理心，以及「人際關係是種變化的過程，沒有人是真正孤立的」，她透過電影向身為戰後嬰兒潮的父母輩致敬。

王希捷設定的「父親」，在片中舉止雖表現厭惡，卻都不會令女主角離開；王希捷請來「80年代的國民男友」寇世勳擔綱演出，「他看似輕鬆，卻是高度自覺的演員」透露寇世勳替電影角色設計一種「從未在電視劇裡演繹的方式」，「不管如何剪接，他連小動作都是連戲的！」

李淳也談起爸爸李安，在家中會以「同行」的角度提點他業界充滿著「殘酷的事實」！李淳表示，出社會後面臨到一些壓力，他發現自己開始需要父親的角色，彼此關係也產生轉變。李淳說，李安曾向他告誡當演員的辛苦，特別是由美國來台後，更提醒「語言」的重要，李淳還說「爸爸常鼓勵我要創作自己的劇本」，至於進度如何？他老實回應「目前還沒有寫」。