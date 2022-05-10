金門今天新增29例確診，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增29例確診，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

6歲至11歲國小學童，今起在各衛生所開打，首日計有46名學童施打。（縣府提供）

金門出現單日最多確診個案，累計208例。圖為民眾今天中午冒雨排隊購買快篩劑。（李金生攝）

金門今天新增29例確診，寫下單日新高紀錄。針對昨晚傳出有2名確診者擅自外出買東西，縣府強調依法移送檢方偵辦，並籲請法院從重量刑，絕不寬貸。

楊鎮浯縣長下午直播指出，金門今天新增29名確診者，確診累計208例，目前收治中54例，均為無症狀或輕症。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者44人，解除居家隔離7例，目前居家隔離中72例。

楊鎮浯強調，縣府基於防疫從嚴，採取發病者是否在金門為認定原則，同時發布時也會有時間差，因此出現金門縣公布的案例數目，可能會略高於中央的公布數。

縣府也表示，6歲至11歲國小學童，今起在各衛生所開打，首日計有46名學童施打，縣府將持續追蹤施打疫苗的學童狀況。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，僅使用11床，尚有空床29床，也請鄉親們放心。

針對昨(9)日晚間民眾報案，檢舉潘姓、楊姓為確診個案居家照護者，卻擅自外出違反規定一事，縣府指出，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條規定：「罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰金」，該規定為刑事責任，縣府將依程序移送金門地方檢察署偵查，絕不寬貸。

縣府也特別籲請法院從重量刑，也再次呼籲確診個案居家照護者，應切實遵守不得外出的規範，勿心存僥倖，如有緊急就醫等外出需求，應先通知衛生局，以免觸法。