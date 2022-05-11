「台灣第一名模」林志玲現年已47歲，她於2019年和日本「放浪兄弟」的AKIRA（黑澤良平）宣布結婚後，於今(2022)年誕下一子。而近日有網友在社群上透露，在米其林餐廳用餐時巧遇林志玲，這也是她產後首次公開露面，外貌狀態看來已回到巔峰時期，網友看了直呼「怎麼都沒變？」；但隨後有眼尖網友破解真相，其實這是志玲姊姊3年前的照片。

有網友日前在微博透露說，他在米其林餐廳巧遇林志玲，並附上多張照片；畫面中林志玲身穿黑色上衣，細肩帶大方露出香肩及鎖骨，並將一頭秀麗長髮隨興紮起，好氣質中不失微性感；只見志玲姊姊似乎喝了點小酒，看得出臉色微微泛紅，眼神中也略帶迷離，且據該網友描述，志玲姊姊用餐期間侃侃而談的樣子，和她平常溫柔恬靜的形象有點反差，這也像是稍稍「喝多了」的徵象，展現了林志玲人性化的一面。

林志玲似乎喝了點小酒，不但面色泛潮紅，也變得話多侃侃而談。（圖／取自微博）

此則貼文一出，眾網友都被女神的凍齡顏值電暈，紛紛驚呼：「狀態保養得好好」、「看不出47歲了」、「我又get到了」、「怎麼都沒變？」；而雖然只是被網友給「野生捕捉」，這也算是林志玲在生產後首度露面，看得出來外貌和身材都已回到巔峰狀態，令粉絲看了刷滿愛心。但隨後有眼尖網友破解真相，其實這是志玲姊姊3年前的照片。

林志玲穿細肩帶黑色上衣，露出香肩及鎖骨，顏值狀態回到巔峰。（圖／取自微博）

日前林志玲也迎來了她當媽媽後的第一個母親節，志玲姊姊在網上曬出老公AKIRA送的花籃，並甜喊對方「大寶貝」，AKIRA則稱她為「Baby」，感情十分甜蜜。志玲姊姊感動得在網上發文：「謝謝自己從來沒有放棄～也謝謝最堅強的小寶貝，我們才可以擁有此刻可以歌詠的幸福。謝謝大寶貝的花，第一個母親節快樂」。