中央氣象局預報此次梅雨來襲，須留意短延時強降雨，第5河川局11日表示雲林縣沿海水林、北港低窪地區，常因短時間大雨造成淹水，上個月底北港滯洪池抽水站完工，雖未正式啟用，但已可先行運轉，協助降低滯洪池水位，加上布設10台移動式抽水機應戰，藉此將淹水機率減至最低。

北港滯洪池去年啟用，最大蓄水量133萬噸，去年8月初雲林豪大雨，北港鎮1天的累積降雨量達200多毫米，還好有北港滯洪池發揮功效，將新街大排的水集中起來，避免更多雨水積聚在市區內，才能在雨停後2、3小時內排除大部分積水。

第5河川局副局長吳明華表示，近日梅雨來襲，雲林縣可能出現強降雨，因此已展開防汛整備，包括完成盤點預布、油料補給、功能確認、易淹水防汛熱點應變措施等事項，並將滯洪池放至低水位，北港滯洪池的移動式抽水機也已就定位。

吳明華說，雲林縣府向中央爭取6000萬元，興建北港滯洪池抽水站，上個月完工，雖未正式啟用，但可先行運轉，目前已完成滯洪池降低水位工作，一旦出現強降雨，便可容納更多雨水，配合移動式抽水機，確保排水順暢。

吳明華指出，北港滯洪池可減緩北港、水林2鄉鎮淹水情況，之前滯洪池沒有抽水站，須靠移動式抽水機，將池水抽入新街大排再排至北港溪，抽水站設有2組2.5cms大功率抽水機組，足可因應大部分情況。

目前雲林縣政府已在全縣感潮段地區預布73台移動式抽水機，加上第5河局的26台隨時待命，共同因應此次梅雨來襲。