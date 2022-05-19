目前全國處於疫情高峰期，台中市確診數也極速增加中，各校屢傳師生確診、隔離消息，造成人心惶惶。市議員謝志忠、王立任指出，多數學生尚未完整打疫苗，5月30日施打疫苗前，市府應慎重考慮全面停止實體上課、改採線上教學，做好全面配套措施。

謝志忠表示，依據台中市5月18日公佈校園集中接種BNT疫苗作業，預計5月30日開始施打，6月24日完成；根據醫師的說法，施打後還需14天才有抗體，這代表從現在到未來還有近30天，未來主人翁就是暴露在極度危險中。

王立任提到，不應單方面一意孤行傳達不停課訊息，近期有基層教師提到 ，「關於停課我們已經準備許久，但是身體對於對抗病毒，還是有所不足」。

謝志忠指出，台北市已宣布自5月23日至27日遠距教學1周、高雄市也宣布自23日至25日暫停實體上課3天，在這高峰期急迫時刻，希望媽媽市長應該多考慮小朋友的健康。教育局應依據之前經驗，研擬妥善配套措施，掌握問題全力輔導克服，完善孩子的學習、及家庭的照顧。

謝志忠、王立任疾呼，市府應以最快速度召集學校、教師、家長及相關團體代表討論，依據疫情滾動式調整，盡速決定，在疫情穩定及學生完善施打疫苗前，是否應全面改線上教學，教育局也必須做好全面的配套措施。