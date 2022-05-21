70歲大陸名導張紀中曾指導《笑傲江湖》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等金庸劇，5年前他梅開二度娶了小他31歲的妻子杜星霖，近日網上卻傳出張紀中遭美猴王影業提告傳聞，對此，張紀中一早就發聲明澄清是被有心人操作話題，更曬出與前妻樊馨蔓的離婚協議書，其中提到張紀中所有的美猴王國文化發展有限公司股份6成股份和收益，已經全數歸為前妻所有。

張紀中當年與樊馨蔓鬧離婚時，醜聞鬧得沸沸揚揚，據知兩人結婚14年，一度傳出互毆，還互相指控有小王和小三，最後不歡而散。2020年張紀中親上火線回應杜星霖並非是他助理，是他離婚後正式交往的女友，兩人確實已經結婚，除了張紀中原本育有的一個兒子外，他和杜星霖陸續又生下一兒一女，一家五口過得十分幸福。

杜星霖是張紀中前妻。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

據《新浪娛樂》報導，近日網上傳出標題為「張紀中被美猴王影業起訴，案由為藉款合同糾紛」的傳聞，對此，張紀中工作室今上午用張紀中本人的微博帳號回應，張紀中已在第一時間委託律師並積極應訴，「該案件實為某人歪曲事實、捏造是非的誣告」，目前已經進入法律程序，相信司法會還給他清白。

張紀中發文澄清。（圖／翻攝自張紀中微博）

此外，張紀中認為消息突然被曝光瘋傳，應是有人別有用心的操作，「對於某些人員無視法庭紀律，企圖利用輿論裹挾司法的行為，張紀中先生也將第一時間聯繫司法機關要求嚴肅處理」，並曬出長達7頁和樊馨蔓的離婚協議書，可見兩人離婚後談妥多間房產、車輛、和公司股份均歸為女方所有，其中包括美猴王國文化發展有限公司，而張紀中還給了前妻4千萬現金，可見其財力雄厚，見此，網友說：「還以為和那個小嬌妻離婚了」、「前妻這是要榨乾張紀中的所有價值啊」、「看來和這位前妻鬧得不愉快～多少年了又扯」、「唉，沒見過四千萬現金」。