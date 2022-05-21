郭亞棠（中）20日跟廖家儀（右）和友人一起過35歲生日，喜獲鑽戒。（民視提供）

郭亞棠開始學塔羅牌，希望未來可以精進協助身邊的人解惑。（民視提供）

郭亞棠從澎湖回來中暑，只好用拔罐來消暑。（民視提供）

藝人郭亞棠昨天（5／20）過35歲生日，她表示很開心在生日這天收到紅色玫瑰花及一指鑽戒，而她也宣告在生日這天自己斜槓了新身份，就是學塔羅牌占卜，她說會有這些轉變是因為前陣子自己處在一個低潮期，尤其爸爸的離世以及愛狗的猝死，讓她一度找不到堅強的理由，甚至偷偷去找身心科醫師問診，她說身邊的姊妹朋友聽到她求助身心科都很驚訝，了解到她一直都是報喜不報憂。

郭亞棠表示昨天慶生很難得自己的姊姊廖家儀也從香港回台灣一起慶祝，而友人還送她人生第一顆鑽戒，讓她感動當場紅了眼眶：「原來不用嫁給幸福，我已經很幸福了！」為了重生她也減去自己留許久的長髮，她說愛自己、投資自己是現階段很重要的事情。

她也利用空檔企劃YT頻道，她表示會朝生活旅遊為主，希望透過頻道，把自己好吃好玩的分享給大家。她說感謝自己當時勇敢透過身心科醫師的協助，以及塔羅牌的占卜，把喜歡的演藝工作找回來，日前也組一個團隊到澎湖完成重生後的第一支影片，她說要踏出第一步其實很緊張，但現在心態調整好「做喜歡的事情，堅持下去！」目前單身的她，未來如果有新對象送自己鑽戒，一定會「Say Yes！」