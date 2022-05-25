鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象局發布南投、嘉義豪雨，北北基、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、雲林、嘉義縣、南高屏、花蓮大雨特報，今（25日）南投縣及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，北部、南投、屏東地區及花蓮、台中、雲林、台南、高雄山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。這波梅雨一直下到周六（28日）才緩和。

氣象局發布15縣市豪大雨特報。(氣象局提供)

氣象局針對嘉義縣、雲林縣、南投縣、台中市、彰化縣5縣市發布大雷雨警戒，持續時間至15時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

氣象局表示，今天鋒面在台灣附近徘徊，大氣較為不穩定，各地皆有陣雨或雷雨，要留意西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，而東部、東南部地區的降雨則比較短暫，外出應攜帶雨具以備不時之需，山區活動須留意降雨因素可能的風險。

氣象局表示，氣溫方面，清晨各地低溫大多在22到25度，預測白天高溫，北部地區約23到25度，宜花東地區約25、27度，體感較為溫暖舒適，中南部地區仍可達28至31度左右的高溫，屬於溫暖微熱型。

氣象局表示，周四、周五（26、27日）鋒面在台灣附近移動，加上暖濕西南風帶來的水氣，大氣環境較不穩定，其中可能有強對流發展，造成短延時降雨；周四西半部及東北部整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；周五鋒面逐漸北抬，西半部仍有短暫陣雨或雷雨，容易有局部大雨發生，其他地區局部短暫陣雨或雷雨。周六（28日）雨勢緩和。

氣象局表示，周六至下周二（28至31日）預估鋒面將北移至浙江海面附近，台灣受西南風影響，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。