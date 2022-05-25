這行為真的不行！有人妻抱怨平常不倒垃圾的老公，竟然主動拎著1包垃圾要丟掉，她驚覺有異，要老公當場打開垃圾袋檢查，她一看竟然是女性內衣褲，而且內褲上還「黏黏的」，質問老公後，竟然是老公偷了樓上情侶的內褲，讓她相當傻眼，直呼「這段婚姻該繼續下去嗎？」。

一名人妻在臉書社團「靠北老公2.0」投稿，她表示平常不會主動倒垃圾的老公，突然心血來潮拿著1包垃圾要丟，她驚覺有異，當場要老公打開該包垃圾檢查，不看還好一看驚呆，裡面竟然是女用內衣褲，當她伸手去拿時，竟發現開內衣褲上黏黏的，立刻質問老公這些內衣褲哪來的。

人妻見老公突然主動倒垃圾驚覺有異，一打開檢查竟是女性內衣褲，詢問原因後發現老公竟然偷別人的內褲DIY。（翻攝自臉書靠北老公2.0）

老公只好乖乖回應表示，這些內衣褲是偷了頂樓曬衣間的內褲，她回想房東前陣子有Line她，樓上情侶反應有內衣褲遭竊，而且近期常常有女生的內褲被偷，要她多注意，沒想到偷內褲犯人竟是老公，讓她非常傻眼，面對已經失業2個月的老公，思考著這段婚姻還可以繼續下去嗎？

貼文一出，網友紛紛留言表示「這行為也太變態了吧」、「趕快分開」、「放生吧」、「快離開啊」、「這景氣，怪誰呢？下次改正就算了吧」、「好好溝通，別成了造成遺憾的最後一根稻草」、「要看醫生，心裡有點問題」、「偷別人內衣褲回家打手槍，嚇歪」、「像這種變態的老公你還要喔」。